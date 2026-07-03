Tucker Carlson a decis să înființeze propriul partid.

Prezentatorul american de televiziune Tucker Carlson intenționează să înființeze propriul partid.

El a declarat acest lucru într-un interviu pentru revista Columbia Journalism Review (CJR). Carlson a spus că Partidul Republican și Partidul Democrat sunt „în unanimitate” în politica externă, inclusiv în sprijinul războiului din Orientul Mijlociu.

„Este nevoie de un al treilea partid. Voi ajuta la crearea lui”, a subliniat el.

În interviul pentru CJR, Carlson a afirmat că „problemele cu adevărat importante sunt cele ale războiului și finanțelor”. Și, deoarece pe aceste probleme, după părerea jurnalistului, republicanii și democrații sunt de acord, în SUA „există un stat cu un singur partid, nu o democrație” și este necesar un al treilea partid cu o poziție diferită.

Tucker Carlson, care a fost un prezentator popular la Fox News, iar ulterior a lansat propriul serviciu video Tucker Carlson Network, a susținut mult timp președintele SUA Donald Trump. Totuși, în ultima vreme, domnul Carlson, la fel ca și alți foști susținători, a început să-l critice pe președintele SUA, în primul rând pentru războiul din Iran. În martie, Donald Trump a anunțat că îl exclude pe jurnalist din mișcarea sa MAGA. Ulterior, acesta și-a cerut scuze pentru că a fost anterior susținător al domnului Trump și a spus că nu va mai susține republicanii.