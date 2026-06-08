Tsahal a lovit Beirutul: Iranul a răspuns lansând rachete asupra Israelului.

Într-un comunicat comun al prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, și al ministrului Apărării, Israel Katz, se afirmă că lovitura a fost un răspuns la noile trageri asupra nordului țării, scrie svoboda.org.

Proiraniana „Hezbollah” este recunoscută ca organizație teroristă în SUA și Israel. Uniunea Europeană consideră teroristă aripa militară a grupării, dar nu și partidul politic.

În seara zilei de 7 iunie, Iranul a lansat rachete asupra Israelului, pentru prima dată în două luni. A fost declarată stare de alertă în nordul Israelului. Reprezentanți ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, potrivit agenției Tasnim, au declarat că lovitura este un răspuns la acțiunile Israelului în Liban. Până acum nu au fost raportate lovituri, pagube sau victime. În Tsahal s-a anunțat că, conform datelor preliminare, toate rachetele au fost interceptate. Guvernul Israelului a promis deja un răspuns.

Președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Fox News, a declarat: „Sfatul meu pentru Iran: ați lansat rachetele, ajunge. Întoarceți-vă la masa negocierilor și încheiați un acord”.

În dimineața zilei de 7 iunie, sirenele de alarmă aeriană au sunat în localitățile israeliene Metula, Misgav-Am, Ramot Naftali și Iftah. Tsahal a anunțat interceptarea a două rachete lansate de pe teritoriul Libanului, scrie „Ulpan.Politica”.

Tragerea a avut loc la câteva zile după acordurile anunțate cu medierea SUA privind încetarea focului. Potrivit presei israeliene, unul dintre punctele cheie ale acordului a fost renunțarea Israelului la loviturile asupra Dahiei în schimbul încetării atacurilor din partea „Hezbollah”.

Forțele armate israeliene continuă, de asemenea, operațiunea în sudul Libanului. Una dintre direcțiile principale rămâne zona Nabatieh, pe care Tsahal o consideră un centru logistic și operațional important al „Hezbollah”. Potrivit presei israeliene, armata efectuează acolo raiduri terestre și operațiuni de distrugere a infrastructurii grupării.



