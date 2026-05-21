Trupurile a două cetățene române, găsite sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în Germania.

Ambele femei erau considerate dispărute după ce clădirea s-a prăbușit complet în urma unei explozii puternice. Potrivit autorităților, operațiunea de degajare a dărâmăturilor continuă, deoarece sub resturi ar putea fi încă o victimă – un bărbat de 48 de ani cu dublă cetățenie germană și bulgară, care este de asemenea dat dispărut, informează adevarul.ro.

Inițial, sub dărâmături a fost găsit trupul unei tinere românce de 25 de ani. Identitatea acesteia a fost deja confirmată oficial de autorități. Ulterior, salvatorii au descoperit și al doilea corp – al alteia cetățean român, în vârstă de 26 de ani.

Se raportează că cele două cetățene române care au murit în urma tragediei erau rude și veniseră în Germania pentru odihnă. Una dintre ele urma să se căsătorească în curând. Soțul uneia dintre femei a supraviețuit, deoarece a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie.

Potrivit datelor preliminare, cauza exploziei ar putea fi o scurgere de gaz, însă ancheta continuă.

La fața locului lucrează peste 100 de salvatori. Zona este complet izolată din cauza riscului unor noi prăbușiri și scurgeri de gaz. Specialiștii au instalat senzori de vibrații în clădirile învecinate, deoarece există pericolul deteriorării acestora.