Trupul alpinistului „Cizmele verzi”, evacuat de pe Everest: A stat pe munte timp de 30 de ani.

Poliția de frontieră indo-tibetană (ITBP) a stabilit identitatea alpinistului cunoscut sub porecla „Cizmele verzi”, al cărui trup a zăcut pe Everest timp de peste 30 de ani, cu ajutorul unui test ADN.

Alpinistului care a murit la o altitudine de 8.500 de metri i s-a dat porecla după cizmele sale verzi aprinse. Timp de 30 de ani, trupul său a servit drept reper pentru cei care urcau pe vârf, transmite bild.de.

ITBP a stabilit că „Cizmele verzi” sunt un indian în vârstă de 47 de ani, Dordje Morup. El făcea parte dintr-un grup de șase persoane care încercau să cucerească Everestul dinspre nord pe 10 mai 1996. Trei membri ai echipei s-au întors din cauza unei furtuni de zăpadă, iar ceilalți, printre care și Morup, au continuat drumul și au murit. Anterior se credea că „Cizmele verzi” este alpinistul de 28 de ani Tsewang Paljor, tovarășul lui Morup.

Rămășițele lui Morup nu au fost evacuate deoarece se află în „zona morții”. În prezent, partea indiană intenționează să organizeze repatrierea. Coborârea corpului este planificată pentru vara anului 2026. Operațiunea va fi realizată din partea tibetană a muntelui.