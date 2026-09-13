Trupele Rusiei au atacat Nikolaev, regiunile Kiev și Odesa.

În seara zilei de 12 septembrie și în noaptea de 13 septembrie, armata rusă a atacat regiunile Kiev, Odesa și Nikolaev. În urma atacului asupra unui oficiu „Nova Poshta” din regiunea Odesa, două persoane au avut de suferit.

Armata rusă a atacat în seara zilei de sâmbătă, 12 septembrie, și în noaptea spre 13 septembrie regiunile Kiev și Odesa, precum și orașul Nicolaev. Despre acest lucru informează autoritățile locale, scrie dw.com.

În regiunea Odesa, în urma atacului de seară cu drone asupra unei filiale a „Nova Poshta”, au avut de suferit două persoane, au relatat șeful administrației militare regionale (AMR), Oleg Kiper, și reprezentanții Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (SSSU) al țării. „Au fost avariate fațada clădirii, geamurile și un camion de marfă”, a precizat Kiper.

Iar în urma atacului asupra Odesei a fost avariată o clădire cu mai multe etaje, a comunicat șeful administrației militare orășenești, Serghei Lîsak. Este deja al doilea impact asupra unui bloc de locuințe din oraș într-o singură zi.

În regiunea Kiev au fost avariate depozite și o casă particulară

Potrivit AMR Kiev, în seara zilei de 12 septembrie, în raionul Borispol, în urma loviturilor au fost avariate spații de depozitare și a izbucnit un incendiu. În raionul Brovarî au fost avariate un depozit și o casă particulară.

De asemenea, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat activitatea sistemelor de apărare antiaeriană și i-a îndemnat pe locuitorii orașului să rămână în adăposturi. Despre alertele aeriene din diferite zone ale regiunii Kiev în timpul nopții s-a relatat și pe canalul Telegram al AMR Kiev. Nu au fost raportate informații despre morți și răniți.

Nicolaevul este parțial fără energie electrică după atac

După atacul de seară asupra infrastructurii energetice a Nicolaevului, „câteva sectoare ale centrului regional sunt parțial deconectate de la energia electrică”, a relatat șeful AMR locale, Gheorghi Reșetilov, pe canalul său Telegram. „De îndată ce situația de securitate va permite începerea lucrărilor, energeticienii vor începe restabilirea alimentării cu energie electrică”, se menționează în postare. După aceasta, Reșetilov a scris despre încetarea alertei, iar apoi despre reluarea alertei aeriene.