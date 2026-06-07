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7 Iunie 2026, 11:15
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Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie

După atacul forțelor armate ale Rusiei, unul dintre cartierele din Zaporojie a rămas parțial fără electricitate, a anunțat șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov.

Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie.
Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie.

În urma unui atac al Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra orașului Zaporojie a izbucnit un incendiu. Despre aceasta a scris în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 iunie, pe canalul de Telegram șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov. La fața locului au fost trimise serviciile de urgență, transmite dw.com.

Din cauza atacului, unul dintre raioane a rămas parțial fără electricitate. Specialiștii în energie lucrează deja la restabilirea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, a menționat Fedorov.

Pe parcursul nopții, autoritățile au avertizat despre amenințarea utilizării bombelor ghidate aerian și a loviturilor cu rachete balistice asupra regiunii Zaporojie.

Anterior, pe 4 iunie, militarii ruși au atacat cu drone un cartier rezidențial din Zaporojie, în urma atacului fiind avariat un bloc de locuințe cu mai multe etaje și mașinile parcate în apropiere. În urma loviturilor dronelor a murit o femeie de 44 de ani, iar alte 16 persoane au fost rănite cu diverse grade de gravitate.

Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei raportează că în noaptea de sâmbătă spre duminică Rusia a atacat regiunile ucrainene cu 236 de drone de diferite tipuri, inclusiv drone-imitatoare de ținte, scrie bbc.com.

Sistemele de apărare antiaeriană au doborât sau au neutralizat 215 drone, fiind înregistrate lovituri a 17 drone în 13 locații, precum și căderea aparatelor doborâte în alte nouă locații, se arată în comunicat.

Militarii ucraineni avertizează că atacul rus continuă și în aer se află mai multe drone rusești.

Odesa și Cernomorsk au fost lovite de drone, o persoană a fost rănită

Șeful Administrației Regionale Odesa, Oleg Kiper, anunță că pe parcursul nopții infrastructura regiunii a fost supusă unui atac masiv cu drone rusești.

Potrivit declarațiilor sale, în Odesa a luat foc o clădire nerezidenţială, iar un bărbat de 41 de ani a suferit răni provocate de cioburi.

De asemenea, în Cernomorsk au fost avariate clădiri rezidențiale, o conductă de gaz, o clădire pe teritoriul unei biserici și două camioane.

Clădiri rezidențiale au fost avariate și pe teritoriul comunității Cernomorsk, scrie Kiper.

Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie

Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie

Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie

Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie

Sursă
dw.com logodw
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