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unian.net logounian
8 Iulie 2026, 23:44
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Trump: Zelenski și Putin au caractere dificile

Președintele SUA a declarat că, în ultimele săptămâni, s-au înregistrat progrese semnificative în privința încetării războiului, însă rămâne de văzut cum va evolua situația.

Trump: Zelenski și Putin au caractere dificile.
Trump: Zelenski și Putin au caractere dificile.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre calitățile personale ale președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, și ale președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit corespondentului unian.net, Trump și-a exprimat opinia în timpul întâlnirii cu Zelenski, la marginea summitului NATO de la Ankara.

„Am soluționat multe războaie, iar acest război este unul dintre cele despre care am crezut că poate va fi cel mai ușor (de soluționat. Nota redacției). Dar Putin are un caracter dificil. Și această persoană are un caracter dificil (a indicat spre Zelenski). Și asta nu face lucrurile mai ușoare. Este nevoie de multă implicare și de dragoste pentru țări și pentru tot ceea ce reprezintă ele”, a subliniat liderul american.

Totodată, în opinia sa, în ultimele săptămâni s-au înregistrat progrese semnificative.

„Vom vedea cum va decurge totul”, a menționat Trump.

Sursă
unian.net logounian
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