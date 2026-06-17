theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Iunie 2026, 19:52
1 835
Copiază linkul
Link copiat

Trump va relua bombardamentele asupra Iranului, dacă nu îi va conveni acordul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va relua campania de lovituri aeriene asupra Iranului, dacă acordul dintre țări nu îl va mulțumi.

Trump va relua bombardamentele asupra Iranului, dacă nu îi va conveni acordul.
Trump va relua bombardamentele asupra Iranului, dacă nu îi va conveni acordul.

Despre aceasta, după cum scrie eurointegration.com.ua, a declarat în timpul unei conferințe de presă cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi.

Președintele american a subliniat că memorandumului de înțelegere, convenit între Teheran și Washington, nu este un acord final și că își rezervă dreptul de a relua acțiunile militare împotriva Iranului.

„Este un memorandum de înțelegere. Și dacă nu-mi va plăcea, ne vom întoarce la a trage în ei, a le arunca bombe pe cap. Dacă nu-mi va plăcea, dacă nu se vor comporta corespunzător, vom reveni imediat la a le arunca bombe direct pe cap,” a spus Trump în culisele summitului G7.

În seara zilei de 15 iunie, Trump a confirmat că memorandumul cu Iranul a fost deja semnat, iar Strâmtoarea Ormuz este deja „parțial” deschisă pentru navigație. Menționăm că este vorba despre un memorandum de înțelegere cu Teheranul, care stabilește un termen de 60 de zile pentru atingerea unui acord final între țări. Semnarea acestuia este așteptată pe 19 iunie la Geneva, Elveția.

Președintele SUA consideră că următoarea etapă a negocierilor cu Iranul după semnarea memorandumului „cadru” de înțelegere va fi mai simplă.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici