Trump va relua bombardamentele asupra Iranului, dacă nu îi va conveni acordul.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va relua campania de lovituri aeriene asupra Iranului, dacă acordul dintre țări nu îl va mulțumi.

Despre aceasta, după cum scrie eurointegration.com.ua, a declarat în timpul unei conferințe de presă cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi.

Președintele american a subliniat că memorandumului de înțelegere, convenit între Teheran și Washington, nu este un acord final și că își rezervă dreptul de a relua acțiunile militare împotriva Iranului.

„Este un memorandum de înțelegere. Și dacă nu-mi va plăcea, ne vom întoarce la a trage în ei, a le arunca bombe pe cap. Dacă nu-mi va plăcea, dacă nu se vor comporta corespunzător, vom reveni imediat la a le arunca bombe direct pe cap,” a spus Trump în culisele summitului G7.

În seara zilei de 15 iunie, Trump a confirmat că memorandumul cu Iranul a fost deja semnat, iar Strâmtoarea Ormuz este deja „parțial” deschisă pentru navigație. Menționăm că este vorba despre un memorandum de înțelegere cu Teheranul, care stabilește un termen de 60 de zile pentru atingerea unui acord final între țări. Semnarea acestuia este așteptată pe 19 iunie la Geneva, Elveția.

Președintele SUA consideră că următoarea etapă a negocierilor cu Iranul după semnarea memorandumului „cadru” de înțelegere va fi mai simplă.