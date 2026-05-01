Trump va construi sub Casa Albă un complex subteran cu protecție împotriva dronelor și un spital.

În timpul unei excursii pentru jurnaliști, el a declarat că obiectivul se extinde de fapt pe șase etaje subterane și include nu doar spații pentru evenimente, ci și un sistem de securitate complex, scrie bild.de.

Potrivit lui Trump, în complex vor apărea un spital, spații pentru militari și angajați ai Serviciului Secret, infrastructură pentru protecția împotriva dronelor și poziții pentru lunetiști. Președintele susține, de asemenea, că acoperișul clădirii va putea proteja împotriva atacurilor cu drone și rachete.

„Dacă o dronă lovește, ea pur și simplu va ricoșa. Nu va fi niciun impact. Vom avea capacități excelente pentru lunetiști. Lunetiștii noștri, nu cei inamici”, a declarat Trump.

Președintele SUA a subliniat separat că construcția este finanțată din surse private.

„Sunt banii mei și ai sponsorilor. Niciun cent din banii contribuabililor”, a adăugat el.