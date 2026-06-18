Trump va cere companiilor din SUA să producă rachete pentru Europa și Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să solicite companiilor americane de apărare să producă arme sub licență în Europa și Ucraina.

Despre aceasta a anunțat agenția Bloomberg, transmite eurointegration.com.ua.

Ucraina are nevoie de mijloace de apărare antiaeriană, în special de rachete interceptoare pentru doborârea rachetelor balistice rusești, care pot fi produse doar de Statele Unite.

Totuși, având în vedere că SUA și-au epuizat stocurile destinate războiului din Iran, precum și timpul necesar pentru creșterea producției, Trump le-a spus aliaților că va analiza posibilitatea acordării de licențe, au declarat surse pentru agenție.

„Ei ar dori să facă acest lucru, vom analiza această chestiune”, a declarat Trump jurnaliștilor miercuri, la summitul G7 din Franța.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a menționat, la rândul său, că „licențele concrete despre care este vorba vor fi discutate în detaliu între țările participante”.

„Aceasta presupune, într-adevăr, acordarea de licențe complexe de către companiile americane producătorilor europeni”, a spus el.

Într-o declarație comună după summitul de la Evian, liderii țărilor G7 și-au exprimat disponibilitatea de a acorda Ucrainei licențe pentru producerea rachetelor interceptoare direct pe teritoriul ucrainean.

Potrivit presei, este vorba și despre posibilitatea fabricării de rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că în timpul discuției cu liderul american Donald Trump, în culisele summitului G7, a discutat cu acesta obținerea unei licențe pentru producerea sistemelor antibalistice și a rachetelor.