6 Iunie 2026, 09:49
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Trump: Suntem implicați în soluționarea conflictului din Ucraina și vrem să o ducem până la capăt
SUA sunt implicate în procesul de reglementare a conflictului dintre Rusia și Ucraina, a declarat președintele țării, Donald Trump. Potrivit acestuia, în această activitate este implicat și vicepreședintele SUA, JD Vance.
„Suntem cu toții implicați în asta. Vrem să ducem lucrurile până la capăt”, a declarat Trump jurnaliștilor la bordul avionului în drum spre Wisconsin (transmisiunea a fost difuzată pe canalul de YouTube al Casei Albe). Potrivit președintelui american, Rusia și Ucraina se apropie de încheierea unui acord de pace.
Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, dialogul dintre Rusia și SUA privind soluționarea conflictului din Ucraina este în pauză.
„Partea americană nu dorește să discute alte chestiuni până când nu va avea loc o autoreglare”, a subliniat el. La Kremlin, această abordare este considerată greșită, a declarat Peskov.