„Suntem cu toții implicați în asta. Vrem să ducem lucrurile până la capăt”, a declarat Trump jurnaliștilor la bordul avionului în drum spre Wisconsin (transmisiunea a fost difuzată pe canalul de YouTube al Casei Albe). Potrivit președintelui american, Rusia și Ucraina se apropie de încheierea unui acord de pace.

Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, dialogul dintre Rusia și SUA privind soluționarea conflictului din Ucraina este în pauză.

„Partea americană nu dorește să discute alte chestiuni până când nu va avea loc o autoreglare”, a subliniat el. La Kremlin, această abordare este considerată greșită, a declarat Peskov.