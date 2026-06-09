Trump: SUA vor răspunde atacului Iranului asupra elicopterului american din Strâmtoarea Ormuz.

Despre aceasta a scris el pe Truth Social, transmite report.az.

„Tocmai am fost informat de forțele noastre armate că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache de înaltă tehnologie, care patrula zona Strâmtorii Ormuz. La bord se aflau doi piloți, ambii în siguranță și nevătămați. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie să reacționeze la acest atac, dacă este necesar”, a scris el.