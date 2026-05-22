Trump: SUA trimit 5.000 de militari „suplimentari” în Polonia.

El a justificat această decizie prin relațiile bune cu președintele polonez.

Președintele SUA, Donald Trump, a promis Poloniei continuarea sprijinului militar. „Având în vedere alegerea cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care l-am susținut cu mândrie, precum și relațiile noastre cu el, sunt bucuros să anunț că Statele Unite vor trimite în Polonia încă 5.000 de militari”, a scris șeful Casei Albe în noaptea de joi spre vineri, 22 mai, pe rețeaua sa socială Truth Social. Dacă este vorba despre un contingent complet nou sau despre a 2-a brigadă blindată a 1-a divizie de cavalerie, formată din 4.000 de soldați, a cărei trimitere planificată în Polonia a fost anulată neașteptat pe 13 mai, Trump nu a precizat, scrie dw.com.

În aceeași zi, într-un comunicat al publicațiilor The Wall Street Journal și Defence News se menționa că decizia de anulare a trimiterii a fost luată de Pentagon conform planului lui Donald Trump de reducere a contingentului militar al Statelor Unite în Europa, însă „a luat prin surprindere unii oficiali militari”. După cum a remarcat ulterior o sursă a publicației Politico, militarii polonezi sunt „furioși” pentru că au aflat despre aceasta din mass-media, nu de la propria conducere.

Anterior, Washingtonul a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania, după criticile aduse de cancelarul german Friedrich Merz războiului SUA și Israelului împotriva Iranului.

Politico: Polonia se pregătește pentru reducerea trupelor americane din țară

La data de 17 mai, Polonia se pregătea pentru reducerea efectivelor trupelor SUA din țară. „Este posibil ca amploarea acestei reduceri să nu fie atât de semnificativă cum raportează mass-media, însă am primit exact această informație”, a declarat în acea zi o sursă din anturajul șefului Statului Major al Forțelor Armate Poloneze, Wiesław Kukuła, pentru Politico. Potrivit acestuia, la Varșovia se știe deja despre reducerea trupelor americane și se lucrează la rezolvarea acestei probleme.

Totodată, Polonia a negat informațiile potrivit cărora țara ar avea de suferit din această cauză. „Numărul soldaților americani din Polonia nu va fi redus”, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, adăugând că țara sa continuă să lucreze pentru creșterea efectivelor trupelor americane.

Potrivit surselor militare americane, la mijlocul lunii mai în Polonia erau dislocați aproximativ 7.400 de soldați. În total, în ultimii ani, SUA au dislocat în Europa aproximativ 100.000 de soldați și ofițeri. Dintre aceștia, peste 65.000 erau prezenți permanent în regiune, iar restul – pe bază rotativă.