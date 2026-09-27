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27 Septembrie 2026, 11:15
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Trump: SUA și Cuba vor încheia un acord fără acțiuni militare

Președintele SUA, Donald Trump, a presupus că Statele Unite și Cuba vor ajunge la un acord, iar acest lucru se va întâmpla fără să fie nevoie de acțiuni militare.

Trump: SUA și Cuba vor încheia un acord fără acțiuni militare.
Trump: SUA și Cuba vor încheia un acord fără acțiuni militare.

„Aș spune că vom încheia un acord cu Cuba. Nu cred că vom avea nevoie de militari. Vrem să ajutăm Cuba, vrem să deschidem Cuba pentru poporul nostru", a declarat Trump jurnaliștilor înainte de plecarea sa în Tennessee, transmite rbc.ua.

La începutul acestei săptămâni, președintele SUA a luat cuvântul la Adunarea Generală a ONU, unde a numit Cuba un stat eșuat și a declarat că "libertatea va veni" pe această insulă. În timpul acestui discurs, delegația cubaneză a părăsit sala.

De asemenea, sâmbătă, ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez, a declarat la ONU că Cuba va fi întotdeauna deschisă dialogului cu SUA. Totodată, nu a comentat declarațiile lui Trump.

„Suntem deschiși la relații comerciale și de afaceri cu companiile americane, la fel ca și cu orice altă țară", a declarat Rodríguez, condamnând totodată embargoul comercial al SUA împotriva Cubei.

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