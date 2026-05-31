31 Mai 2026, 14:00
Trump: SUA se apropie de un acord avantajos cu Iranul

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite se apropie treptat de un acord cu Iranul care să fie satisfăcător pentru Washington.

Totodată, el a spus că nu se grăbește să încheie acordul și a amenințat din nou cu reluarea ostilităților împotriva Iranului, dacă nu se va ajunge la un acord.

„Nu mă grăbesc nicăieri. Într-o oarecare măsură aș vrea să mă grăbesc, pentru că îmi imaginez cât de mult vor scădea prețurile la benzină (când acordul va fi încheiat). Totuși, când te grăbești, nu poți încheia un acord bun”, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News.

Anterior, The New York Times a relatat că Trump a decis să rescrie proiectul acordului cu Iranul. Potrivit Axios, nu i-au convenit paragrafele privind eliminarea rezervelor iraniene de uraniu îmbogățit și limitarea îmbogățirii ulterioare, precum și a dorit să corecteze unele formulări legate de reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz. Documentul, după cum au mai relatat anterior mass-media americane, fusese deja aprobat de negociatorii celor două țări.

