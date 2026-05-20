Trump: SUA nu vor permite ca dominația lor în emisfera vestică să fie subminată.

„Cu ajutorul vostru, restabilim unul dintre cele mai vechi principii ale securității noastre naționale, care constă în a nu permite nimănui, în nicio circumstanță, să împiedice dominația americană în emisfera vestică”, a declarat el, transmite report.az.

Anterior, Administrația Trump a semnalat de mai multe ori că va urmări revenirea la doctrina Monroe, în cadrul căreia Washingtonul a proclamat că întreaga Americă de Sud este o zonă exclusivă a intereselor sale. Aceasta a fost formulată de al cincilea președinte american James Monroe în mesajul anual către Congresul SUA din 1823. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a menționat anterior că Washingtonul intenționează să excludă alte puteri din afacerile emisferei vestice.