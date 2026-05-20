report.az logo
20 Mai 2026, 23:45
4
Copiază linkul
Link copiat

Trump: SUA nu vor permite ca dominația lor în emisfera vestică să fie subminată

Donald Trump a declarat, în discursul susținut în fața absolvenților Academiei Gărzii de Coastă a SUA din Groton (statul Connecticut), că SUA nu vor permite ca dominația lor în emisfera vestică să fie subminată.

„Cu ajutorul vostru, restabilim unul dintre cele mai vechi principii ale securității noastre naționale, care constă în a nu permite nimănui, în nicio circumstanță, să împiedice dominația americană în emisfera vestică”, a declarat el, transmite report.az.

Anterior, Administrația Trump a semnalat de mai multe ori că va urmări revenirea la doctrina Monroe, în cadrul căreia Washingtonul a proclamat că întreaga Americă de Sud este o zonă exclusivă a intereselor sale. Aceasta a fost formulată de al cincilea președinte american James Monroe în mesajul anual către Congresul SUA din 1823. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a menționat anterior că Washingtonul intenționează să excludă alte puteri din afacerile emisferei vestice.

Sursă
report.az logoreport
