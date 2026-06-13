Trump: SUA l-au ucis pe liderul bandei venezuelene „Tren de Aragua”, Niño Guerrero.

„Au avut loc confruntări cu membrii acestor structuri infracționale, în urma cărora a fost neutralizat Hector Rustenford Guerrero Flores, cunoscut ca „Niño Guerrero””, se menționează într-un comunicat al Ministerului Comunicațiilor din Venezuela (citat AFP).

„La indicațiile mele, Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale SUA a efectuat un atac cinetic rapid și letal, lichidându-l cu succes pe Niño Guerrero – faimosul lider al „Tren de Aragua”, una dintre cele mai sângeroase organizații teroriste de pe planetă”, a scris Trump.

El a adăugat că SUA s-au răzbunat pentru cei uciși, pentru familiile și apropiații lor. Potrivit președintelui, încă de la începutul mandatului său, el a inclus banda pe lista organizațiilor teroriste străine, a expulzat „mii de infractori periculoși” și a declarat „război cartelurilor”.

Trump a subliniat că acum „Tren de Aragua” nu mai are refugiu „nici în Venezuela, nici în altă parte” și a declarat: „Vom găsi acești ucigași cruzi și baroni ai drogurilor în orice moment și oriunde și îi vom trimite în adâncurile iadului, unde le este locul”.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a confirmat lichidarea liderului „Tren de Aragua”. „Fondatorul și liderul „Tren de Aragua”, Hector Rustenford Guerrero Flores, cunoscut ca „Niño Guerrero”, a fost lichidat în timpul atacului”, a scris ministrul Apărării pe X.

Potrivit lui Hegseth, operațiunea confirmă hotărârea comună a SUA și Venezuelei de a lupta împotriva „narcoteroriștilor” și de a le refuza refugiu în emisfera vestică. El a adăugat că Statele Unite vor continua cooperarea strânsă cu partenerii, inclusiv Venezuela și membrii Coaliției împotriva cartelurilor din America, pentru a „lupta cu dușmanii noștri”.

Potrivit Reuters, banda „Tren de Aragua” se ocupă cu traficul de persoane și controlează rutele migranților din Venezuela și alte țări din America de Sud care se îndreaptă spre sud – către Chile, alte puncte ale continentului sau Europa.

Conform poliției latino-americane, gruparea este implicată și în extorcări, răpiri, spălare de bani, asasinate comandate, contrabandă și furturi organizate din rețelele de retail – de la Panama până în Brazilia și de-a lungul coridorului andin. Liderul bandei, Guerrero, a evadat din închisoarea venezueleană Tocoron împreună cu alți lideri ai grupării cu puțin timp înainte de operațiunea poliției din 2023, scrie agenția.