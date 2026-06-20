Trump: SUA ar putea desfășura o operațiune în Cuba, similară celei din Venezuela.

Președintele SUA, Donald Trump, a luat în considerare desfășurarea unei operațiuni în Cuba, după modelul celei din Venezuela, care a inclus un embargo petrolier și capturarea lui Nicolas Maduro.

Despre acest lucru a declarat el într-un interviu pentru publicația Axios.

Răspunzând la întrebarea despre posibilitatea unor acțiuni similare față de Havana, șeful Casei Albe a răspuns afirmativ.

Pe 5 iunie, Trump a indicat schimbarea regimului politic din Cuba ca unul dintre obiectivele sale de politică externă, pe care Washingtonul intenționează să le realizeze imediat după soluționarea situației cu Iranul. Potrivit liderului american, „după ce se va rezolva” problema iraniană, autoritățile SUA plănuiesc să acorde atenție chestiunilor cubaneze.

La rândul său, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, în timpul vizitei la baza militară Guantanamo, a subliniat că viitorul Cubei va depinde de deciziile luate de Trump și conducerea cubaneză.