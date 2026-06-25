Trump solicită Congresului peste 1,4 miliarde de dolari pentru combaterea virusului Ebola, suma care va acoperi, în special, cheltuielile pentru construcția și funcționarea unui centru specializat de carantină în Kenya.

Totodată, banii vor merge pentru achiziționarea medicamentelor.

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, plănuiește să solicite Congresului o finanțare suplimentară de peste 1,4 miliarde de dolari pentru combaterea unei epidemii majore de febră Ebola, scrie unian.net.

Potrivit agenției de presă Reuters, care citează o sursă oficială din administrația americană, aceste fonduri vor face parte dintr-un pachet mai amplu de alocări de urgență.

Principalul element al cererii este alocarea a 800 de milioane de dolari pentru reacția directă la criza umanitară din Africa.

Această sumă va acoperi, în special, cheltuielile pentru construirea și funcționarea unui centru specializat de carantină în Kenya pentru cetățenii SUA care ar fi putut fi expuși virusului, precum și pentru achiziționarea de medicamente, monitorizarea contactelor persoanelor infectate, tratament și implementarea rețelelor logistice regionale.

Protecția granițelor interne ale SUA și măsuri diplomatice

Pe lângă pachetul umanitar, oficialii americani urmăresc să atragă 500 de milioane de dolari din fondurile pentru sănătate globală. Aceste resurse financiare sunt necesare direct pentru prevenirea pătrunderii și răspândirii infecției periculoase pe teritoriul Statelor Unite.

Fondurile vor fi direcționate spre consolidarea supravegherii epidemiologice, modernizarea capacităților de laborator, coordonarea transfrontalieră, precum și dezvoltarea programelor partenere cu sectorul privat și organizațiile internaționale. Guvernul intenționează să aloce încă 90 de milioane de dolari pentru suport diplomatic în gestionarea crizei, ceea ce include cheltuieli pentru evacuarea de urgență și transportul sigur al cetățenilor americani infectați către instituții medicale specializate.

Epidemia actuală din Republica Democrată Congo este cauzată de o tulpină rară, „Bundibugyo”, și a fost deja recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății ca extrem de periculoasă, deoarece în prima lună au fost înregistrate peste 1.000 de cazuri de infectare și 267 de decese.