Trump și Netanyahu au opinii diferite privind viitorul războiului cu Iranul.

Potrivit publicației, aceasta nu a fost prima lor conversație din ultimele zile. Când cei doi lideri au vorbit duminică, 17 mai, Trump a anunțat că cel mai probabil, la începutul săptămânii, va începe noi atacuri asupra Iranului. Conform informațiilor CNN, operațiunea urma să se numească „Ciocanul”, scrie rbc.ua.

Totuși, la aproximativ 24 de ore după această primă discuție, Trump a anunțat suspendarea loviturilor care, potrivit spuselor sale, erau planificate pentru marți, la cererea aliaților din Golful Persic.

Potrivit unei surse, după aceasta, țările din golf au fost în contact strâns cu SUA și intermediari pakistanezi, lucrând la un acord-cadru care ar putea facilita negocieri diplomatice ulterioare.

În acest context, miercuri Trump a declarat că părțile se află în faza finală a negocierilor cu Iranul.

În ce diferă pozițiile lui Trump și ale lui Netanyahu



Conform publicației, continuarea negocierilor provoacă nemulțumirea prim-ministrului Israelului, care susține de mult timp o abordare mai agresivă față de Teheran. Potrivit reprezentanților administrației Trump și oficialilor israelieni, Netanyahu susține că amânarea este în avantajul exclusiv al iranienilor.

De aceea, marți Netanyahu și-a exprimat dezamăgirea, spunându-i lui Trump că, după părerea sa, amânarea atacurilor a fost o greșeală și că președintele ar trebui să acționeze conform planului, a declarat un oficial american.

În același timp, o sursă israeliană afirmă că Netanyahu este sceptic în privința posibilității de a ajunge la un acord prin negocieri, mai ales având în vedere că Iranul refuză în continuare să renunțe la uraniul îmbogățit. Adică la subiectul care este piatra de poticnire în negocieri. Sursa spune că Netanyahu a insistat pentru reluarea acțiunilor militare.

Rezumând, oficialul israelian a spus că dezacordurile au fost evidente: Trump dorește să vadă dacă se poate ajunge la un acord, iar Netanyahu aștepta altceva.