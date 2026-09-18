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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Septembrie 2026, 10:48
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Trump se gândește la „împăcarea” Rusiei prin acorduri de afaceri înainte de încetarea războiului

La Casa Albă s-ar examina posibilitatea semnării cu Rusia a unor acorduri de afaceri înainte ca Federația Rusă să înceteze războiul împotriva Ucrainei – pentru a „confirma bunele sale intenții”.

Trump se gândește la „împăcarea” Rusiei prin acorduri de afaceri înainte de încetarea războiului.
Trump se gândește la „împăcarea” Rusiei prin acorduri de afaceri înainte de încetarea războiului.

Despre acest lucru relatează The New York Times, citând surse anonime, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit celor două surse familiarizate cu detaliile negocierilor emisarilor speciali ai lui Trump, administrația examinează deja posibilitatea semnării cu Rusia a anumitor acorduri economice fără condiția încetării ostilităților în războiul împotriva Ucrainei.

Una dintre surse, un oficial american, a declarat că acordurile înainte de încheierea războiului sunt considerate posibile, întrucât acestea „ar demonstra că SUA intenționează serios să reseteze relațiile cu Rusia”.

Anul trecut, Trump declara că cooperarea economică cu Rusia ar putea fi reluată doar după încheierea războiului ruso-ucrainean. În special, înainte de întâlnirea cu conducătorul Federației Ruse în Alaska, el a afirmat că Rusia și-ar dori o cooperare economică, însă aceasta „nu va exista până când războiul nu va fi soluționat”.

Se presupune că negociatorii lui Trump caută acum noi modalități de a determina Moscova să pună capăt războiului, deoarece a devenit clar că Ucraina nu intenționează să cedeze fără luptă partea neocupată din regiunea Donețk.

Potrivit oficialului american, administrația dorește „să creeze mai multe stimulente” pentru elita rusă, pentru a împinge conducerea spre pace. Se consideră că anumite acorduri economice cu SUA, interesante pentru Federația Rusă, ar putea „ajuta la convingerea «șoimilor» antiamericani din anturajul lui Putin că Trump chiar dorește să construiască noi relații cu Rusia”.

Nu se știe deocamdată despre ce acorduri concrete este vorba. După vizita emisarilor speciali Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, consilierul pentru politică externă al șefului Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că, în cadrul discuțiilor, aceștia au abordat „chestiuni economice și potențiale proiecte ruso-americane reciproc avantajoase”.

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