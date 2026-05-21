21 Mai 2026, 23:44
Trump s-a pronunțat împotriva taxei pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul se opune perceperii de către Iran a unei taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.
„Vrem să fie deschis (...) Nu dorim să existe o taxă pentru trecere. Este o cale navigabilă internațională”, a declarat Trump într-o conferință de presă, raportează CNBC.
Liderul american a mai spus că navele nu intră în Iran și nu ies din țară fără aprobarea SUA. Potrivit lui Trump, din această cauză Teheranul pierde zilnic până la 500 de milioane de dolari.