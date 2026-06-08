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rbc.ua logorbc
8 Iunie 2026, 07:18
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Trump s-a certat în direct cu o jurnalistă și a fugit de la interviu

Președintele SUA, Donald Trump, a întrerupt brusc un interviu pentru NBC News, supărat din cauza unei întrebări referitoare la falsitatea declarațiilor sale privind alegerile din 2020.

Trump s-a certat în direct cu o jurnalistă și a fugit de la interviu.
Trump s-a certat în direct cu o jurnalistă și a fugit de la interviu.

Politicianul a părăsit cu scandal platoul de filmare.

Potrivit publicației, scandalul a avut loc în timpul unei discuții dintre politicianul american și prezentatoarea Kristen Welker în statul Wisconsin, scrie rbc.ua, citând rawstory.com.

Jurnalista a subliniat că nu există dovezi care să susțină afirmațiile lui Trump despre fraude masive la alegerile prezidențiale din 2020.

În replică, Trump a acuzat postul de televiziune de părtinire.

„Sunteți o rețea unidirecțională, înșelătoare! Hai să o oprim, pentru că eu am destul! Mulțumesc, dragă, să ai o zi bună!”, a exclamat el.

După aceasta, Trump a smuls microfonul de pe sacou.

Prezentatoarea i-a cerut să rămână și să încheie interviul, amintindu-i că a parcurs un drum lung pentru asta.

Totuși, politicianul a spus că a oferit deja suficient timp, iar filmările s-au desfășurat parțial sub ploaie.


Sursă
rbc.ua logorbc
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