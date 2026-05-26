Trump: Rezervele de uraniu ale Iranului vor fi distruse în SUA sau la fața locului.

Rezervele de uraniu îmbogățit ale Teheranului vor fi fie predate imediat Statelor Unite pentru a fi distruse pe teritoriul acestora, fie distruse acolo unde se află acum, sau într-un alt loc potrivit, în coordonare cu Iranul și sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). O astfel de declarație a făcut președintele SUA, Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social luni, 25 mai, transmite dw.com.

Distrugerea rezervelor iraniene de uraniu îmbogățit în Republica Islamică, fără necesitatea transportului lor în SUA, este considerată de șeful Casei Albe opțiunea preferabilă. În același timp, el a numit uraniul îmbogățit „praf nuclear”, făcând referire la bombardamentele SUA asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Programul nuclear al Iranului ca motiv al războiului

Amenințarea provenită de la programul nuclear al Iranului este unul dintre motivele invocate de Trump pentru justificarea războiului pe care SUA și Israelul îl poartă împotriva Republicii Islamice din 28 februarie. Statele Unite sunt convinse că iranienii dețin în prezent peste 440 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 60%, ceea ce este mult peste necesarul pentru energia nucleară civilă.

Teoretic, acest uraniu poate fi îmbogățit până la 90% într-un timp relativ scurt, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în crearea armelor nucleare. Autoritățile de la Teheran au negat în repetate rânduri intenția de a crea o bombă atomică, susținând că programul lor nuclear este exclusiv pașnic, dar au amenințat că vor continua îmbogățirea uraniului în cazul unor noi atacuri.

Oficial, Teheranul nu a confirmat până acum niciun acord legat de predarea către SUA sau altă țară a rezervelor iraniene de uraniu îmbogățit.