Trump: Putin și Zelenski vor să pună capăt războiului, dar „nu știu cum”.

Președintele SUA, Donald Trump, după summitul „Grupului celor Șapte”, a vorbit despre „discuții foarte bune” cu Putin și Zelenski și a declarat că ambii ar dori să încheie războiul, dar „nu știu cum”.

Despre aceasta informează „Adevărul European”, citând briefingul lui Trump din seara zilei de 17 iunie, după summitul G7, transmite pravda.com.ua.

Trump a amintit că a avut o convorbire telefonică cu lider de la Kremlin, iar la scurt timp după aceasta a discutat personal cu Zelenski în culisele summitului „G7” și a povestit despre apel.

„Am avut o discuție foarte bună cu președintele Putin și o discuție foarte bună cu președintele Zelenski. Cred că amândoi vor să facă ceva. Pur și simplu nu știu cum să facă. Vor, dar pur și simplu nu știu cum”, a spus Trump.

Totodată, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că toți liderii „Grupului celor Șapte” au fost de acord că Rusia nu arată o pregătire serioasă pentru pace, iar premierul Canadei, Mark Carney, a afirmat că poziția SUA față de Ucraina devine „mai realistă”.

Potrivit mass-media, președintele SUA a declarat în culisele summitului G7 despre disponibilitatea de a sprijini Ucraina și de a intensifica presiunea asupra Rusiei în schimbul ajutorului aliaților europeni în deminarea Strâmtorii Ormuz.