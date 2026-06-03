Trump propune introducerea unor taxe vamale împotriva a 60 de țări: Moldova nu este pe listă.

Despre aceasta se menționează în raportul Biroului Reprezentantului Comercial al SUA, fragmente din care au fost publicate de Politico, transmite logos-pres.md.

Ancheta realizată de biroul reprezentantului comercial a recomandat impunerea de tarife pentru produsele din 60 de țări din cauza incapacității acestora de a implementa și asigura respectarea legilor care interzic produsele fabricate prin muncă forțată.

Se menționează că aceasta este una dintre cele două anchete comerciale majore pe care administrația americană le-a început la începutul primăverii, încercând să restabilească tarifele globale impuse de Trump, anulate de Curtea Supremă în februarie.

„Incapacitatea celor mai importanți parteneri comerciali ai noștri de a rezolva problema importului de produse fabricate cu muncă forțată este inacceptabilă. Aceasta creează o situație în care lucrătorii americani sunt obligați să concureze pe plan mondial în condiții inegale. Nu vom mai tolera această inegalitate”, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jameson Greer.

Ancheta a arătat că Uniunea Europeană și cinci țări – Canada, Ecuador, Indonezia, Mexic și Pakistan – nu au reușit să asigure respectarea eficientă a legilor în vigoare privind interzicerea muncii forțate. În raport se recomandă impunerea unei taxe de 10% asupra acestora.

Aceeași rată tarifară este recomandată pentru alte nouă țări care și-au asumat angajamentul de a rezolva această problemă prin semnarea unor acorduri comerciale cu SUA. Acestea sunt, în special, Taiwan, Argentina, precum și Regatul Unit, care a „implementat un regim parțial” pentru prevenirea muncii forțate în lanțurile sale de aprovizionare.

Restul celor 44 de țări vor fi supuse unei taxe tarifare de 12,5%, inclusiv parteneri comerciali importanți ai SUA, precum Japonia și Coreea de Sud.

Pe lângă acestea, în listă se regăsesc China, India, Kazahstan, Mexic, Rusia, Elveția, Turcia și altele.

Republica Moldova nu a fost inclusă în această listă.