Trump numește noi judecători: Cei vechi nu fac față volumului deportărilor.

Astfel, autoritățile SUA doresc să accelereze procesul de deportare și să intensifice măsurile de combatere a migrației ilegale, relatează CBS News, transmite rtvi.com.

Sistemul instanțelor de migrație din SUA este coordonat de Ministerul Justiției, care a învestit 77 de judecători permanenți și cinci temporari în funcție. Potrivit oficialilor ministerului, acesta este cel mai mare număr de judecători de migrație din istoria ministerului.

În 2025, administrația SUA a concediat zeci de judecători de migrație din întreaga țară: când Trump a preluat funcția, erau peste 700, iar la începutul anului 2026 au rămas mai puțin de 600. Judecătorii concediați susțineau că au fost concediați din cauza numărului insuficient de decizii de deportare sau pentru că apărau interesele migranților.

În prezent, Ministerul Justiției a decis că este necesar să extindă din nou numărul judecătorilor de migrație, până la aproximativ 700 de persoane.

Judecătorii de migrație nu fac parte din sistemul judiciar al SUA. Ei sunt angajați care răspund Ministerului Justiției. Având în vedere că judecătorii de migrație nu aparțin ramurii judiciare, ci celei executive, ei nu sunt complet imparțiali: administrația Trump îi numea public „instanțe de deportare” în anunțurile de angajare și îndemna candidații să „facă dreptate” împotriva „migranților ilegali infractori”, scrie CBS News.

Donald Trump a lansat o campanie amplă de deportare în SUA. Președintele a încercat să reformeze sistemul instanțelor de migrație, deoarece în prezent migranții trebuie să primească o hotărâre înainte de expulzare — ceea ce amână procesul de deportare. Ministerul Justiției a limitat mult în ultimul an posibilitățile instanțelor de migrație de a acorda azil străinilor care riscă deportarea. Aceeași situație este valabilă și pentru alte forme de protecție, inclusiv posibilitatea de a elibera persoanele aflate în custodia Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) pe cauțiune.

Majoritatea noilor judecători de migrație, învestiți în mai 2026, potrivit CBS News, au lucrat anterior ca avocați pentru Poliția de Imigrare și Vamă, precum și ca procurori, avocați militari sau au servit în armată. Doar câțiva au fost judecători la nivel de stat sau local ori au avut practică juridică privată.

Greg Chen, director senior pentru relații guvernamentale în Asociația Americană a Avocaților pentru Imigrație, a acuzat administrația Trump că încearcă să „forțeze” judecătorii de migrație să devină „instrumente de aplicare a legii, nu arbitri imparțiali”. De asemenea, el a exprimat convingerea că instanțele de migrație sub administrația Trump nu sunt corecte și independente, ci „sunt complet controlate de președinte, care le-a lipsit de putere și le folosește pentru a-și duce campania de deportare în masă”.