theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
report.az logoreport
19 Mai 2026, 21:03
4 547
Copiază linkul
Link copiat

Trump nu a exclus posibilitatea lansării unui atac masiv asupra Iranului

SUA vor fi pregătite să lanseze un nou atac asupra Iranului, dacă va fi necesar.

Trump nu a exclus posibilitatea lansării unui atac masiv asupra Iranului.
Trump nu a exclus posibilitatea lansării unui atac masiv asupra Iranului.

Despre aceasta a declarat președintele american Donald Trump, răspunzând la întrebările jurnaliștilor la Casa Albă, transmite report.az.

„Poate va trebui să le aplicăm o nouă lovitură puternică. Nu sunt încă sigur”, a spus el.

Reamintim că pe 18 mai Trump a decis să amâne reluarea acțiunilor militare împotriva Iranului la cererea Qatarului, EAU și Arabiei Saudite, deoarece există posibilitatea de a ajunge la un acord cu Teheranul.

Sursă
report.az logoreport
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici