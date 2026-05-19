19 Mai 2026, 21:03
Trump nu a exclus posibilitatea lansării unui atac masiv asupra Iranului
SUA vor fi pregătite să lanseze un nou atac asupra Iranului, dacă va fi necesar.
Despre aceasta a declarat președintele american Donald Trump, răspunzând la întrebările jurnaliștilor la Casa Albă, transmite report.az.
„Poate va trebui să le aplicăm o nouă lovitură puternică. Nu sunt încă sigur”, a spus el.
Reamintim că pe 18 mai Trump a decis să amâne reluarea acțiunilor militare împotriva Iranului la cererea Qatarului, EAU și Arabiei Saudite, deoarece există posibilitatea de a ajunge la un acord cu Teheranul.