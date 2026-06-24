Trump l-a întrerupt pe ministrul Energiei cu expresia „nimănui nu îi pasă”.

În timpul unei întâlniri de lucru în Biroul Oval, Donald Trump l-a întrerupt pe ministrul Energiei al SUA, Chris Wright, care încerca să prezinte date exacte despre o descoperire a lui Albert Einstein.

Fără să aștepte finalizarea frazei ministrului, președintele SUA a rostit o expresie care a devenit deja un meme: „Nimănui nu îi pasă”. Despre aceasta scrie publicația NJ.com.

Președintele SUA urma să semneze două decrete privind accelerarea programului de calcul cuantic și protecția sistemelor informatice guvernamentale împotriva amenințărilor cibernetice. În discursul său, ministrul energiei Chris Wright a amintit de descoperirile lui Einstein.

„Acum 120–141 de ani, Albert Einstein, acum 121 de ani, Albert Einstein a publicat un studiu...”, a început el fraza, pe care Donald Trump a întrerupt-o cu observația că „nimănui nu îi pasă”. La aceasta, ministrul a răspuns: „Observație corectă”.