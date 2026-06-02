Trump l-a criticat pe Netanyahu pentru loviturile asupra LIbanului, folosind un limbaj dur.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat dur pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, într-o convorbire telefonică din cauza eșecului armistițiului în Orientul Mijlociu. Despre aceasta a raportat luni, 1 iunie, portalul american Axios, citând surse. Potrivit acestora, republicanul l-a numit pe liderul israelian „nebun”, transmite dw.com.

În timpul apelului, Trump a declarat, de asemenea, că l-a ajutat pe premierul israelian să evite închisoarea într-un dosar de corupție. El a menționat, de asemenea, că din cauza loviturilor asupra Libanului, Netanyahu „este urât de toată lumea” – ceea ce ar putea duce țara sa la o izolare internațională și mai mare, scrie Axios.

Trump este îngrijorat de victimele civile

La 1 iunie, Netanyahu a ordonat lovituri asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, justificând necesitatea acestora prin agravarea conflictului cu gruparea islamistă „Hezbollah”, susținută de autoritățile iraniene. Cu o zi înainte, Netanyahu a extins operațiunea terestră în Liban după loviturile „Hezbollah” asupra regiunilor de nord ale Israelului.

Potrivit surselor Axios apropiate administrației SUA, în timpul apelului, șeful Casei Albe și-a exprimat îngrijorarea privind numărul victimelor civile din Liban, precum și demolarea locuințelor pentru operațiunea de eliminare a mai multor comandanți „Hezbollah”.

Trump: Negocierile cu Iranul continuă

Pe fundalul loviturilor israeliene asupra țintelor din Liban, agenția iraniană Tasnim, afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI), a anunțat suspendarea negocierilor Teheranului cu Washingtonul prin intermediari. Autoritățile iraniene consideră că Libanul face parte din condițiile armistițiului cu SUA, însă luptele continuă „pe toate fronturile”, conform mesajului agenției.

Trump a negat declarațiile despre încetarea negocierilor și a subliniat că acestea „continuă într-un ritm rapid”. Într-o postare pe rețeaua socială Truth Social, președintele SUA a spus că a convenit cu Israelul și Libanul încetarea loviturilor reciproce și astfel a asigurat continuarea negocierilor.