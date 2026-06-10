Trump: Iranul va trebui să plătească pentru întârzierea acordului.

Despre aceasta a scris șeful Casei Albe pe platforma sa Truth Social, transmite eurointegration.com.ua.

Trump a declarat că Iranul va fi nevoit să „plătească” pentru faptul că până acum nu a încheiat un acord cu Statele Unite privind încetarea ostilităților și deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Totodată, președintele SUA a afirmat că forțele armate iraniene „sunt în totală dezorganizare” și au suferit o înfrângere.

„Iranul doar vorbește, nu face nimic. Bătăușul Orientului Mijlociu este terminat!!! Au pierdut prea mult timp negociind un acord care ar fi fost excelent pentru ei. Acum vor trebui să plătească prețul!!!”, a scris Trump, fără a detalia amenințările sale.