Trump: Iranul deține încă 21-22% din arsenalul său de rachete.

„Încă au capacități de luptă, cu unele rachete și drone. În termeni procentuali, aș spune că Iranul mai are aproximativ 21-22% din stocul său de rachete. Sunt multe rachete, dar nu este ceea ce era când am atacat prima dată”, a declarat Trump în cadrul emisiunii Meet the Press (interviul a fost publicat pe canalul de YouTube).

Acest procent este puțin mai mare decât pragul de 18% menționat de președintele american luna trecută, informează The Guardian.

Astăzi, forțele armate ale SUA au anunțat distrugerea a patru drone iraniene. De asemenea, Comandamentul Central a raportat lovituri asupra radarelor de coastă iraniene din orașul-port Goruk și de pe insula Qeshm.