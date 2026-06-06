theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
6 Iunie 2026, 13:00
15
Copiază linkul
Link copiat

Trump: Iranul deține încă 21-22% din arsenalul său de rachete

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul mai are între 21% și 22% din capacitățile sale de rachete. El a făcut această afirmație într-un interviu pentru postul de televiziune NBC News.

Trump: Iranul deține încă 21-22% din arsenalul său de rachete.
Trump: Iranul deține încă 21-22% din arsenalul său de rachete.

„Încă au capacități de luptă, cu unele rachete și drone. În termeni procentuali, aș spune că Iranul mai are aproximativ 21-22% din stocul său de rachete. Sunt multe rachete, dar nu este ceea ce era când am atacat prima dată”, a declarat Trump în cadrul emisiunii Meet the Press (interviul a fost publicat pe canalul de YouTube).

Acest procent este puțin mai mare decât pragul de 18% menționat de președintele american luna trecută, informează The Guardian.

Astăzi, forțele armate ale SUA au anunțat distrugerea a patru drone iraniene. De asemenea, Comandamentul Central a raportat lovituri asupra radarelor de coastă iraniene din orașul-port Goruk și de pe insula Qeshm.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici