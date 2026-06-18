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18 Iunie 2026, 09:44
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Trump: Iranul ar putea avea propriul program nuclear

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 17 iunie, în cadrul summitului G7 din Franța, că Iranul ar putea avea propriul program nuclear.

Trump: Iranul ar putea avea propriul program nuclear.
Trump: Iranul ar putea avea propriul program nuclear.

El a făcut această afirmație în timpul unei discuții alături de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și ministrul Comerțului Howard Lutnick.

„Este puțin complicat când spui că cineva își dorește asta, alții o au, iar tu nu le permiți (Iranului) să o folosească pentru alimentarea cu energie electrică și alte asemenea. Este întotdeauna puțin complicat. Trebuie să avem bun simț”, a declarat Donald Trump.

Potrivit The New Republic, noua declarație reprezintă o „abandonare bruscă” a pozițiilor anterioare ale lui Trump în conflictul cu Iranul privind intenția de a distruge orice potențial nuclear. Dacă acordul final de pace între Iran și SUA nu va conține nicio restricție asupra programului nuclear al țării, „va fi practic mai rău decât acordul JCPOA din 2015 cu Iranul”, concluzionează publicația.

Donald Trump a anunțat semnarea unei copii tipărite a acordului dintre SUA și Iran. Semnarea a avut loc în timpul unei cine la Versailles cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Anterior, reprezentantul Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, anunțase semnarea unui memorandum de înțelegere. Documentul va permite Teheranului și Washingtonului să înceapă negocieri privind acordul nuclear iranian și alte chestiuni. Acestea vor dura 60 de zile.

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