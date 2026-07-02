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2 Iulie 2026, 12:17
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Trump: Iranul a acceptat aproape toate cerințele SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul a atins practic toate obiectivele în conflictul cu Iranul.

Trump: Iranul a acceptat aproape toate cerințele SUA.
Trump: Iranul a acceptat aproape toate cerințele SUA.

„Mi se pare că au fost de acord practic cu tot ce avem nevoie”, a spus Trump într-un interviu pentru postul CNBC, transmite news.am.

El a adăugat că negocierile cu Teheranul continuă, iar conflictul militar a dus la rezolvarea problemei armelor nucleare ale republicii islamice.

„Este privarea Iranului de arme nucleare”, a subliniat președintele SUA.

Potrivit lui Trump, conflictul care a durat aproximativ patru luni este o perioadă relativ scurtă în care armata americană a reușit să-și atingă obiectivele.

„Și ce am realizat? I-am înfrânt din punct de vedere militar”, a declarat liderul american.

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