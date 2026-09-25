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Point.md logoPoint
25 Septembrie 2026, 20:47
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Trump i-a propus lui Zelenski să vină la Moscova pentru o întâlnire cu Putin, dar acesta a refuzat

Președintele american a ridicat această problemă în timpul întâlnirii cu Zelenski la Adunarea Generală a ONU.

Trump i-a propus lui Zelenski să vină la Moscova pentru o întâlnire cu Putin, dar acesta a refuzat.
Trump i-a propus lui Zelenski să vină la Moscova pentru o întâlnire cu Putin, dar acesta a refuzat.

Surse Bloomberg susțin că propunerea l-a nemulțumit pe președintele ucrainean, întrucât anterior acesta refuzase deja în repetate rânduri să meargă la Moscova. 

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