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31 Iulie 2026, 17:16
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Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească ostilitățile: 25.000 de oameni au murit într-o lună

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că l-a îndemnat pe Vladimir Zelenski să înceteze ostilitățile împotriva Rusiei. Astfel, el a răspuns la întrebarea despre cum a decurs întâlnirea sa recentă cu președintele Ucrainei.

Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească ostilitățile: 25.000 de oameni au murit într-o lună.
Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească ostilitățile: 25.000 de oameni au murit într-o lună.

„Aș vrea ca el să oprească războiul. Totul este foarte simplu. Am relații bune cu Putin. Am relații bune cu Zelenski. I-am spus: „Opriți războiul”. 25.000 de oameni au murit luna trecută”, a declarat Trump în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii în Biroul Oval.

Transmisiunea a fost realizată pe canalul YouTube al Casei Albe.

Discuția dintre Trump și Zelenski a avut loc cu două zile în urmă și a durat aproape o oră. La întâlnire au fost prezenți și membrii-cheie ai administrației americane. Ulterior, ambii politicieni s-au exprimat pozitiv despre întâlnire. După cum a informat Vladimir Zelenski pe canalul său Telegram, au discutat inclusiv despre transmiterea către Ucraina a unei licențe pentru producția de interceptori pentru complexul de rachete antiaeriene Patriot.

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