Trump, huiduit de mulțime în timpul intonării imnului la finala NBA de la New York.

Vizita lui Trump la meci a dus la introducerea unor măsuri de securitate fără precedent în arena din New York și în jurul acesteia. Autoritățile au interzis fanilor fără bilete să se apropie de Madison Square Garden pe mai multe străzi. Au fost interzise vizionările în masă în zona fanilor chiar la intrarea în arena din Manhattan, informează Euronews.

Deținătorilor de bilete li s-a recomandat să sosească cu cel puțin două ore înainte de începerea meciului, la ora 20:30, pentru a trece printr-un control similar celui de la aeroporturi. Accesul în arenă cu genți nu era permis.

„Mesajul este simplu: susțineți echipa „Knicks”, dar în această seară stați departe de zona MSG dacă nu aveți bilete la meci”, a declarat la conferința de presă comisarul poliției din New York, Jessica Tisch.

„San Antonio Spurs” au obținut victoria în fața „New York Knicks” cu scorul de 115:111, reducând avantajul newyorkezilor la 2-1 în seria finală până la patru victorii.

Cu o zi înainte de meci, jurnaliștii au observat în jurul unei părți a Madison Square Garden o barieră de trei metri și un număr mare de angajați ai Serviciului Secret, responsabili de securitatea președintelui SUA.

Agenți, unii înarmați puternic, au fost însoțiți de sute de polițiști din New York.

„Lăsați-ne în pace”

Mai mulți locuitori ai New York-ului și legislatori democrați l-au criticat pe Trump pentru inconvenientele create.

„Într-unul dintre cele mai frumoase momente pe care le trăiește New York-ul în ultimele decenii, (Trump) reușește din nou să transforme totul despre el. Trump trebuie SĂ NE LASE ÎN PACE! Nimeni nu-l vrea aici”, a scris pe X Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat.

În timp ce cortegiul lui Trump se deplasa prin New York spre Madison Square Garden, unii protestatari de pe străzi țineau pancarte cu mesajul „Trump trebuie să plece”.

Un fan al „Knicks”, Anthony Palli, în vârstă de 43 de ani, a declarat agenției AFP că apreciază prezența lui Trump la meci, deși consideră că disconfortul creat este deranjant.

„Mi se pare o prostie. Cred că a stricat mult atmosfera acestor vizionări în masă. Dar e tare că vrea să vină și să facă parte din asta”, a spus el.

Securitatea președintelui

Prețurile biletelor la meciul de luni au fost inaccesibile pentru majoritatea newyorkezilor, dar așa-numita „cea mai cunoscută arenă din lume” a fost totuși plină până la refuz, iar pe cele mai prestigioase locuri, lângă teren, au stat fani celebri.

Printre cei prezenți s-a aflat și primarul New York-ului, Zohran Mamdani, care a spus jurnaliștilor că a plătit aproape 1.000 de dolari (866 euro) pentru biletele sale.

Serviciul Secret a folosit tehnologii anti-dronă în cadrul operațiunii de protecție a liderului american, împotriva căruia au fost comise trei presupuse tentative de asasinat în mai puțin de doi ani.

Donald Trump, un vechi susținător al echipei New York Knicks și originar din New York City, a vizitat ultima dată Madison Square Garden în noiembrie 2024, când a asistat la un turneu UFC după victoria sa în alegeri. Anterior, el organizase aici și un miting electoral.

„Misiunea Serviciului Secret este clară: să se asigure că toți cei care vin la meci se pot bucura de joc și se simt în siguranță, în timp ce noi ne îndeplinim obligația de a proteja președintele Statelor Unite”, a declarat pentru presă agentul special Matt McCool.

Între timp, poliția a încercat să reducă tensiunea legată de problemele generale de securitate după atacul cu cuțitul de duminică de la Gara Pennsylvania, situată sub arenă, în urma căruia au fost răniți șase oameni. Mass-media americană descriu suspectul ca fiind instabil psihic. Nu există date despre legături cu terorismul.



