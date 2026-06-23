Trump: General Motors și Ford vor produce rachete.

Producătorii auto General Motors și Ford negociază cu reprezentanții sectorului de apărare reprofilarea fabricilor pentru producția de rachete Patriot și Tomahawk, a declarat președintele SUA, Donald Trump.

Conglomeratele auto americane General Motors și Ford intenționează să folosească capacitățile lor de producție pentru fabricarea armamentului, inclusiv a sistemelor antiaeriene Patriot și a rachetelor Tomahawk. Despre aceasta a declarat președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă luni, 22 iunie, scrie dw.com.

„Clienții din sectorul apărării poartă în prezent negocieri cu General Motors, ei negociază și cu Ford. Știu că General Motors așteaptă cu nerăbdare să înceapă producția de armament. Au unele fabrici pe care intenționează să le reprofilizeze. Urmează să producă armament, inclusiv Patriot, Tomahawk și multe altele. Producția de armament este un mare impuls economic. Așa că unii producători auto, dacă au acces la capacități de producție, negociază fabricarea rachetelor, în special pentru sistemele antiaeriene Patriot. Avem multe dintre ele și vrem să garantăm că vom avea mereu suficiente”.

Anterior, în aprilie, ziarul The Wall Street Journal scria că Pentagonul apelează la producătorii auto, încercând să stimuleze producția de armament, „așa cum s-a făcut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”.