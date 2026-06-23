Trump: Fondurile deblocate ale Iranului vor rămâne sub controlul SUA.

Președintele Donald Trump a declarat că Iranul va putea folosi fondurile deblocate de pe conturile înghețate exclusiv pentru achiziționarea de alimente și produse medicale.

Miliarde de dolari din fondurile deblocate vor fi transferate „într-un cont escrow controlat de SUA” și vor fi folosite pentru achiziționarea produselor cultivate în SUA, cum ar fi porumbul, grâul și soia, a declarat Trump marți într-o postare pe Truth Social, transmite epravda.com.ua.

El a adăugat că Iranul a fost de acord cu „inspecții nucleare la cel mai înalt nivel pentru o perioadă lungă de timp în viitor”.

Totuși, purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghai, a negat ambele afirmații, declarând că fondurile vor fi folosite de țara sa „liber, în orice mod consideră potrivit” și nu vor fi limitate doar la achiziții în SUA.

Baghai a respins, de asemenea, afirmația lui Trump privind inspecțiile nucleare, spunând: „Nu ne-am întâlnit cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și nu avem niciun plan ca agenția să efectueze inspecții ale obiectivelor nucleare iraniene”.

Potrivit agenției de știri „Mehr”, care citează pe adjunctul ministrului de externe iranian Kazem Garibabadi, 12 miliarde de dolari din fondurile înghețate urmează să fie deblocate în cadrul negocierilor actuale în două tranșe egale.

SUA încă nu au confirmat suma exactă pe care o va primi Republica Islamică.

Unii critici ai memorandumului de înțelegere semnat săptămâna trecută se tem că Republica Islamică va folosi aceste fonduri pentru a-și reface forțele armate și pentru a continua să sprijine grupările armate, cum ar fi „Hezbollah”.