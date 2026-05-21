Trump este dispus să mai aștepte câteva zile pentru a primi „răspunsul corect” din partea Iranului.

Vorbind cu jurnaliștii, Trump a declarat că situația este „la limită” și se poate agrava rapid, scrie rbc.ua cu referire la reuters.com.

„Credeți-mă, dacă nu primim răspunsurile corecte, se va termina foarte repede. Suntem cu toții pregătiți să acționăm”, a spus el la baza combinată Andrews.

La întrebarea cât va aștepta președintele SUA, Trump a răspuns că „poate dura câteva zile”, dar se poate termina și foarte rapid.

Poziția Iranului

Teheranul, la rândul său, a avertizat SUA să nu reia atacurile.

„Dacă agresiunea împotriva Iranului se va repeta, războiul regional promis de această dată va depăși granițele regiunii”, se arată într-un comunicat al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Iranul a creat, de asemenea, o nouă „Administrație a Golfului Persic” pentru a controla traficul în calea navigabilă critică a Strâmtorii Ormuz.

Trump și-a reiterat hotărârea de a nu permite Iranului să obțină arme nucleare.

„Suntem în faza finală a dezvoltării Iranului. Vom vedea ce se va întâmpla. Ori vom încheia un acord, ori vom face anumite lucruri care vor fi puțin neplăcute, dar sper să nu se întâmple asta”, a declarat șeful Casei Albe jurnaliștilor mai devreme în aceeași zi.

„În mod ideal, aș vrea să moară cât mai puțini oameni, nu mulți. Oricum, putem face asta”, a adăugat el.

Turcia l-a susținut pe Trump

Donald Trump a discutat și cu președintele Turciei, Tayyip Erdogan, care a salutat prelungirea regimului de încetare a focului între SUA și Iran. Erdogan i-a spus președintelui SUA că, în opinia sa, este posibilă o „decizie rezonabilă”.

Președintele Parlamentului Iranului, Mohammad Baqer Ghalibaf, a declarat într-un mesaj audio pe rețelele sociale că „acțiunile evidente și ascunse ale inamicului” indică faptul că americanii pregătesc noi atacuri.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a adăugat că Teheranul rămâne deschis negocierilor, dar a subliniat în postarea sa pe X:

„Forțarea Iranului la capitulare prin constrângere nu este altceva decât o iluzie”.