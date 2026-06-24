Trump: Economia americană va crește după încheierea războiului cu Iranul.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că economia americană este pregătită pentru o creștere rapidă după încheierea războiului cu Iranul.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că economia americană este pregătită pentru o creștere rapidă după încheierea acordurilor privind încetarea războiului cu Iranul. Despre aceasta informează Bloomberg, scrie unn.ua.

În timpul unui discurs la fabrica de camioane Mack din statul Pennsylvania, Trump a subliniat că încheierea conflictului are deja un impact pozitiv asupra pieței energetice. Potrivit lui, scăderea prețurilor la petrol ar trebui să contribuie la ieftinirea multor bunuri și servicii.

Liderul american și-a apărat din nou politica tarifară, afirmând că aceasta a ajutat la reducerea deficitului comercial cu China și la susținerea producției americane. De asemenea, a amintit de inițiativele sale privind reducerea costului medicamentelor și facilitățile fiscale.

Trump a vizitat Pennsylvania în contextul pregătirilor pentru alegerile intermediare din Congres, care vor avea loc toamna aceasta. În timpul călătoriei, el l-a susținut pe congresmanul republican Ryan Mackenzie, considerat unul dintre cei mai vulnerabili candidați ai partidului.

În același timp, după cum notează agenția, republicanii se confruntă cu nemulțumiri tot mai mari din partea alegătorilor din cauza prețurilor ridicate la locuințe, produse, servicii medicale și utilități. Presiuni suplimentare asupra economiei a exercitat războiul cu Iranul, care anterior a dus la creșterea prețurilor la petrol și gaze.

Potrivit unui sondaj Associated Press-NORC realizat în această lună, doar aproximativ o treime dintre americani aprobă politica economică a lui Trump. În ciuda acestui fapt, președintele a declarat că economia SUA „este gata să decoleze la niveluri pe care lumea nu le-a mai văzut”.