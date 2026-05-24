Trump, despre împușcătura de lângă Casa Albă: Este important să creăm cel mai sigur și de încredere loc.

Președintele SUA, Donald Trump, după incidentul armat de lângă Casa Albă, a mulțumit „excelentei Servicii Secrete” și forțelor de ordine pentru promptitudine și profesionalism și a subliniat importanța ca toți viitorii președinți să creeze în Washington „cel mai sigur și fiabil” loc. Despre aceasta a scris pe Truth Social.

Liderul american l-a caracterizat pe atacator ca fiind predispus la violență și „posibil obsedat de cea mai valoroasă clădire a țării noastre”.

„Atacatorul a decedat după schimbul de focuri cu agenții Serviciului Secret la porțile Casei Albe. Acest incident a avut loc la o lună după împușcăturile de la cina pentru corespondenții de la Casa Albă și arată cât de important este pentru toți viitorii președinți să creeze în Washington, Districtul Columbia, cel mai sigur și fiabil spațiu de acest gen. Aceasta este o cerință a securității naționale a țării noastre!” — a scris el.

În seara zilei de 23 mai, ora locală, conform Serviciului Secret, un necunoscut s-a apropiat de punctul de control de la Casa Albă și a deschis focul. Agenții au ripostat și l-au rănit, iar acesta a decedat. Președintele nu a fost rănit, el se afla în Casa Albă. Potrivit purtătorului de cuvânt al lui Trump, Stephen Chung, în ciuda incidentului, acesta a lucrat „fără oprire”.

Suspectul în cazul împușcăturilor este Nasir Best, în vârstă de 21 de ani, din statul Maryland. El a fost deja în atenția forțelor de ordine și suferea de o tulburare mintală. În special, potrivit Fox News, Best a fost reținut de două ori anul trecut de Serviciul Secret pentru amenințări la adresa agenților și pătrundere în zona interzisă.

New York Post a scris că împotriva lui fusese emis anterior un ordin judecătoresc de a nu se apropia de Casa Albă, după ce a pătruns prin turnichetul clădirii și a susținut că „este Iisus Hristos și că vrea să fie arestat”.

Trump, după împușcăturile din sala de recepții a hotelului Washington Hilton, unde avea loc cina festivă a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, a declarat că acest incident nu s-ar fi întâmplat dacă în Casa Albă ar fi existat o sală de bal secretă. Totuși, ulterior Senatul a blocat proiectul de lege privind alocarea a 1 miliard de dolari pentru sporirea securității Casei Albe, legat de proiectul construirii sălii de bal a lui Trump în aripa de est.

În 2025, Trump a început reconstrucția Aripii de Est a Casei Albe pentru a construi o nouă sală de bal în valoare de 400 milioane de dolari. În octombrie, aripa a fost demolată. Construcția, susținea liderul american, este finanțată de donatori privați. La sfârșitul lunii martie a acestui an, instanța a decis suspendarea lucrărilor din cauza unui proces intentat de Fundația Națională pentru Conservarea Patrimoniului Istoric. Totuși, săptămâna trecută, Curtea de Apel a permis reluarea construcției.

La sfârșitul lunii aprilie, în sala de recepții a hotelului Washington Hilton, unde avea loc cina festivă a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, a avut loc o împușcătură. Trump era prezent la cină.