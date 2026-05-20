20 Mai 2026, 21:09
Trump, despre decizia privind Iranul: Nu mă grăbesc nicăieri
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu se grăbește să ia decizii privind Iranul și Strâmtoarea Ormuz.
Despre aceasta a declarat el jurnaliștilor la baza Andrews, situată în apropiere de Washington.
La întrebarea dacă încheierea acordului cu Iranul a durat mai mult decât se aștepta, Trump a dat ca exemplu durata altor războaie ale SUA, inclusiv în Afganistan și Vietnam.
„Mă ocup de asta de trei luni, iar cea mai mare parte a acestui timp a fost în vigoare un armistițiu. Vom da acestei chestiuni o șansă. Nu mă grăbesc nicăieri”, a spus Trump.