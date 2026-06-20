Trump: Dacă un general rus nu ar fi condus tancurile în mlaștină, acestea ar fi ajuns la Kiev în 4 ore.

Președintele SUA a acordat un amplu interviu jurnalistului Axios, în care nu a răspuns dacă îl apreciază pe Zelenski, dar a explicat de ce Rusia nu a reușit să cucerească Kievul în 2022.

Într-un interviu acordat emisiunii „The Axios Show”, Trump a abordat mai multe subiecte, inclusiv războaiele din Iran și Ucraina. Când jurnalistul l-a întrebat pe cine preferă președintele SUA: Putin sau Zelenski, acesta nu a răspuns, ci a început să-și explice propria versiune despre cum a început războiul la scară largă în Ucraina, transmite focus.ua.

„Este pur și simplu incredibil ce s-a întâmplat. Un război care trebuia să se termine foarte repede. Știți, nu știu dacă ați auzit această poveste, dar când a început, Putin avea sute de tancuri care mergeau pe autostradă”, a declarat Trump. Potrivit lui, autostrada era din beton, „foarte bună, tare ca stânca, direct spre Kiev”.

Dar cam pe la jumătatea drumului, la aproximativ trei ore de Kiev, „un general, care probabil nu mai este printre noi, a decis, în loc să meargă direct la Kiev și să termine războiul în prima zi”, Donald Trump a presupus că „nimeni nici măcar nu știe această poveste”, dar acest general rus anonim a mers prin câmpuri și mlaștină, iar pentru că cu câteva zile înainte au fost ploi abundente, tancurile rusești s-au împotmolit în mlaștină, iar ucrainenii au distrus aceste tancuri cu rachete Javelin pe care le-a furnizat Donald Trump: „Le-am dat înainte să se întâmple asta”.

Președintele SUA a mai spus că este adesea criticat pentru că ar fi „prietenos cu Rusia”, ceea ce nu este adevărat.

„Nu sunt foarte prietenos cu Rusia. Am fost foarte dur cu Rusia. Am fost foarte dur cu China, mai dur ca oricine. De aceea mă respectă”, a spus Trump.

Președintele SUA a afirmat că dacă un general rus nu ar fi băgat tancurile în mlaștină, ci ar fi mers direct pe „autostrada de beton”, trupele rusești ar fi ajuns la Kiev în patru ore.

„Iar Ucraina nu ar fi putut face nimic în această privință. Războiul s-ar fi încheiat într-o singură zi. Asta s-a întâmplat acum aproximativ patru ani și jumătate. A fost o greșeală teribilă... Când au distrus toate acele tancuri, acest lucru le-a dat încredere. Știți, încrederea este foarte importantă. Apropo, ați mai auzit vreodată această poveste?”, l-a întrebat Trump pe jurnalist.

Acesta a răspuns că a auzit pentru prima dată despre ea.