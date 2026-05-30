dw.com
30 Mai 2026, 11:30
Trump cere ca Iranul să respecte „liniile roșii” ale sale

Președintele SUA, Donald Trump, este gata să ajungă la un acord cu Iranul doar cu condiția respectării cerințelor sale fundamentale.

Despre aceasta a anunțat vineri, 30 mai, după consultări ale lui Trump cu consilierii săi la Washington, un reprezentant al Casei Albe pentru agenția de presă AFP, transmite dw.com

El a subliniat că Trump insistă asupra respectării „liniei sale roșii” și a numit una dintre condițiile principale: Iranul „nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare”.

Anterior, în aceeași zi, Donald Trump s-a întâlnit cu consilierii săi în așa-numita Cameră de Situații (Situation Room) a Casei Albe. Înainte de începerea acestor consultări, el a declarat că va lua o decizie finală privind acordul pe baza rezultatelor acestora.

„Ședința din Camera de Situații s-a încheiat, a durat aproximativ două ore, - a spus un reprezentant al administrației americane, care a dorit să-și păstreze anonimatul. - Președintele Trump va încheia doar acel acord care va fi avantajos pentru America și care va respecta „liniile roșii” ale sale.”

dw.com
