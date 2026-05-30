Trump cere ca Iranul să respecte „liniile roșii” ale sale

Despre aceasta a anunțat vineri, 30 mai, după consultări ale lui Trump cu consilierii săi la Washington, un reprezentant al Casei Albe pentru agenția de presă AFP, transmite dw.com

El a subliniat că Trump insistă asupra respectării „liniei sale roșii” și a numit una dintre condițiile principale: Iranul „nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare”.

Anterior, în aceeași zi, Donald Trump s-a întâlnit cu consilierii săi în așa-numita Cameră de Situații (Situation Room) a Casei Albe. Înainte de începerea acestor consultări, el a declarat că va lua o decizie finală privind acordul pe baza rezultatelor acestora.

„Ședința din Camera de Situații s-a încheiat, a durat aproximativ două ore, - a spus un reprezentant al administrației americane, care a dorit să-și păstreze anonimatul. - Președintele Trump va încheia doar acel acord care va fi avantajos pentru America și care va respecta „liniile roșii” ale sale.”