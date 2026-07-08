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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Iulie 2026, 19:19
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Trump, către Zelenski: O pasăre mi-a șoptit că vă vom acorda dreptul să produceți rachete Patriot

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA vor acorda Ucrainei dreptul de a produce rachete Patriot. Acest lucru a fost spus în timpul întâlnirii cu președintele Vladimir Zelenski la Ankara, în cadrul summitului NATO.

Trump, către Zelenski: O pasăre mi-a șoptit că vă vom acorda dreptul să produceți rachete Patriot.
Trump, către Zelenski: O pasăre mi-a șoptit că vă vom acorda dreptul să produceți rachete Patriot.

Președintele SUA nu a precizat dacă este vorba despre complexe în ansamblu sau despre rachetele pentru acestea, transmite eurointegration.com.ua.

„Unul dintre lucrurile despre care am vorbit cu el”, a spus Trump, arătând spre Zelenski. „O pasăre mi-a șoptit că le vom acorda dreptul să producă rachete Patriot. Le vom arăta ce să facă, este de fapt foarte complicat”.

„Dar voi știți să faceți lucruri complicate rapid”, a remarcat el.

„De aceea am vorbit despre faptul că vă vom da licențe pentru producerea Patriot”, a repetat Trump.

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