Trump: Aș putea deveni prim-ministru al Israelului după mandatul de președinte al SUA.

„Nivelul meu de popularitate în Israel este acum de 99%. Aș putea candida pentru funcția de prim-ministru. Așadar, poate după ce voi termina cu asta (mandatul prezidențial în SUA — n.r.), voi merge în Israel și voi candida pentru funcția de premier”, a spus el jurnaliștilor.

Trump l-a numit, de asemenea, pe șeful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, „un tip grozav”. „Nu uitați, el a fost prim-ministru în timpul războiului. Și, din punctul meu de vedere, în Israel este tratat nedrept. Cred că și președintele de acolo îl tratează prost”, a subliniat el.

„Totul este în regulă. El va face tot ce am nevoie de la el”, a răspuns liderul american la întrebarea unui jurnalist despre detaliile recentei sale convorbiri telefonice cu Netanyahu.