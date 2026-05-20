theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
20 Mai 2026, 22:06
1 197
Copiază linkul
Link copiat

Trump: Aș putea deveni prim-ministru al Israelului după mandatul de președinte al SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că ar putea candida pentru funcția de prim-ministru al Israelului după încheierea mandatului său prezidențial.

Trump: Aș putea deveni prim-ministru al Israelului după mandatul de președinte al SUA.
Trump: Aș putea deveni prim-ministru al Israelului după mandatul de președinte al SUA.

„Nivelul meu de popularitate în Israel este acum de 99%. Aș putea candida pentru funcția de prim-ministru. Așadar, poate după ce voi termina cu asta (mandatul prezidențial în SUA — n.r.), voi merge în Israel și voi candida pentru funcția de premier”, a spus el jurnaliștilor.

Trump l-a numit, de asemenea, pe șeful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, „un tip grozav”. „Nu uitați, el a fost prim-ministru în timpul războiului. Și, din punctul meu de vedere, în Israel este tratat nedrept. Cred că și președintele de acolo îl tratează prost”, a subliniat el.

„Totul este în regulă. El va face tot ce am nevoie de la el”, a răspuns liderul american la întrebarea unui jurnalist despre detaliile recentei sale convorbiri telefonice cu Netanyahu.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici