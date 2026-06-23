Trump: Armamentul nuclear al Iranului este o problemă mai importantă decât criza economică.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că, dacă va fi cazul, este pregătit să reia acțiunile militare împotriva Iranului pentru a împiedica Teheranul să dezvolte arme nucleare.

În timpul unei discuții cu presa, lui Trump i s-a cerut să spună dacă este pregătit să lanseze noi lovituri asupra Iranului, în ciuda riscului unei crize economice mondiale. Răspunsul său a fost: „Armele nucleare sunt mai importante decât criza economică. Criza economică este într-adevăr gravă, dar armele nucleare vor provoca o catastrofă mult mai rapid. Ceea ce facem va duce la un rezultat opus crizei”, a declarat liderul SUA, citat de rbc.ua.

El a adăugat că, dacă Iranul nu va respecta acordul și se va comporta necorespunzător, „voi face ceea ce trebuie”.

De asemenea, Trump a spus că blocada americană a porturilor iraniene s-a dovedit mai eficientă decât bombardamentele asupra Iranului. Potrivit lui, în caz de necesitate, Washingtonul se va întoarce rapid la această practică.

„Dacă vreți să știți, consider că blocada a fost mai eficientă decât bombardamentele și suntem pregătiți să o organizăm din nou, aș spune, în 15 minute”, a subliniat liderul american.

După aceasta, Trump s-a adresat șefului Pentagonului, Pete Hegseth, și l-a întrebat dacă blocada poate fi reluată rapid, la care a primit următorul răspuns:

„Ei (trupele SUA - n.r.) sunt gata să acționeze chiar acum, dacă primesc ordin”, a spus Hegseth.