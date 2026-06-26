Trump amenință țările UE cu tarife vamale de 100% pentru toate produsele.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va impune tarife de 100% pentru țările care vor introduce taxe pe serviciile digitale pentru companiile americane.

În noile sale amenințări, Trump s-a adresat în primul rând țărilor europene care, potrivit spuselor sale, discută introducerea unor taxe digitale ce vor afecta giganții tehnologici din SUA, transmite eurointegration.com.ua.

„Multe țări europene discută problema introducerii impozitului pe serviciile digitale pentru companiile americane. Unele dintre aceste țări sunt deja aproape să facă acest lucru efectiv. Să servească această declarație ca un avertisment: orice țară care va introduce o astfel de taxă se va confrunta imediat cu o taxă vamală de 100% pentru toate bunurile livrate în Statele Unite ale Americii”, a scris șeful Casei Albe.

Trump a precizat că aceste taxe vamale vor avea prioritate față de acordurile comerciale pe care SUA le-au încheiat cu aceste țări, „indiferent dacă au fost implementate, semnate sau nu”. Potrivit lui, tarifele americane de 100% vor fi introduse „imediat”.

Anterior, președintele american a recurs la amenințări similare la adresa Franței. Trump a avertizat Parisul că SUA nu vor avea altă opțiune decât să introducă taxe vamale de 100% pentru vinul francez, dacă țara nu va anula taxa digitală impusă giganților tehnologici americani.

Franța percepe din 2019 o taxă de 3% din veniturile provenite din serviciile digitale obținute în țară de companiile al căror venit pe teritoriul său depășește 25 milioane euro, iar la nivel mondial – 750 milioane euro.

Președintele francez Emmanuel Macron, ca răspuns la amenințările omologului său american, a promis să discute această problemă cu el la summitul G7, care a avut loc în perioada 15–17 iunie la Evian. Atunci, Macron a subliniat, de asemenea, că problema taxelor digitale este exclusiv o chestiune a europenilor, nu a SUA.