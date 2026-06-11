Trump admite posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat din cauza temerii de a-și pierde influența.

Președintele SUA, Donald Trump, în discuții private cu angajații, lua în considerare posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat prezidențial, temându-se să nu dobândească prematur statutul de „rață șchioapă” și să-și piardă influența politică. Despre aceasta relatează Reuters, citând un fost înalt funcționar al administrației liderului american.

„Rața șchioapă” (lame duck) este un termen politic în SUA care desemnează o persoană aleasă în funcție (președinte, membru al Congresului), a cărei influență scade vizibil înainte de încheierea mandatului: formal rămâne la putere, dar îi este mai greu să promoveze decizii și își pierde sprijinul.

În februarie, Trump a evitat să răspundă direct la întrebarea privind posibilitatea de a rămâne la putere după încheierea celui de-al doilea mandat. „Ar fi interesant. Dar ar fi groaznic dacă v-aș da răspunsul pe care îl căutați”, a declarat el într-un interviu pentru NBC News.

Al doilea mandat al lui Trump expiră pe 20 ianuarie 2029. Conform celui de-al 22-lea amendament la Constituția SUA, o persoană nu poate fi aleasă președinte mai mult de două ori. Pentru anularea acestei restricții ar fi necesară aprobarea a două treimi din membrii ambelor camere ale Congresului și ratificarea de cel puțin 38 de state sau convocarea unei convenții constituționale la inițiativa a două treimi din state.

După cum notează Reuters, problema influenței politice a lui Trump devine actuală pe fondul alegerilor intermediare din Congres care se apropie în noiembrie. Potrivit unui consilier actual al președintelui, Casa Albă încearcă să arate legislatorilor republicani că Trump este în continuare capabil să influențeze viitorul lor politic.

Totodată, aceeași sursă a recunoscut că slăbirea treptată a influenței președintelui este inevitabilă. „El va începe natural să piardă pârghiile de influență, mai ales după alegerile intermediare”, a declarat interlocutorul pentru Reuters.

Casa Albă respinge presupunerile privind slăbirea poziției șefului statului. Purtătoarea de cuvânt a administrației, Olivia Wiles, a declarat pentru agenție: „Președintele Trump este un lider incontestabil al Partidului Republican, dedicat păstrării majorității republicane în Congres”.

Unul dintre modurile prin care ar putea păstra greutatea politică după încheierea mandatului prezidențial ar putea fi implicarea în alegerea candidatului Partidului Republican pentru alegerile din 2028, notează agenția.

Comentând perspectivele ultimilor ani ai președinției lui Trump, istoricul Douglas Brinkley a declarat pentru Reuters că lumea ar trebui să se aștepte la noi mișcări neașteptate din partea liderului american. „Stilul său haotic de conducere nu va dispărea, indiferent dacă democrații vor prelua controlul asupra Congresului sau nu”, a spus el.

Potrivit lui Brinkley, președintele SUA își pierde sprijinul grupurilor de populație care i-au asigurat victoria în 2024, din cauza dezamăgirii. Despre slăbirea „aurei de atotputernicie” a lui Trump a scris și Financial Times.